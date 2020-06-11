Количество умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 13 человек

В Тюменской области от коронавируса умер еще один человек. Общее количество скончавшихся пациентов с COVID-19 составляет 13 человек, сообщили в четверг, 11 июня, в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Умершей женщине было 74 года. У нее было тяжелое двустороннее воспаление легких, она, как и все другие скончавшиеся от коронавируса, страдала от хронических заболеваний.

В Тюменской области за сутки диагностировано 34 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе четверо детей. Шесть пациентов в тяжелом состоянии находятся на ИВЛ. Всего в Тюменской области с начала пандемии зарегистрировано 2047 случаев COVID-19. 1206 пациента выздоровели, в том числе 30 человек за последние сутки.

В обсерваторе остаются 46 человек, в том числе один ребенок. На самоизоляции под наблюдением медиков 1614 человек, 3909 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 11.06.20

В регионах Урала увеличивается показатель смертности от коронавируса. / Названы регионы УрФО, где от коронавируса выздоровели меньше всего людей. / Из оскандалившейся с незаконной добычей песка на 2,3 млрд администрации уволился чиновник, отвечавший за земельные вопросы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»