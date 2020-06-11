Начальника тюменской колонии строгого режима будут судить за взятки, превышение полномочий и патроны с трассирующими пулями

В Тюмени будут судить бывшего начальника исправительной колонии №1 Игоря Чурсина. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, экс-начальник колонии обвиняется во взяточничестве, превышении должностных полномочий, легализации денежных средств, полученных преступным путем и незаконном хранении боеприпасов.

По версии следствия, с января 2016 года по июнь 2019 года начальник ИК №1 УФСИН по Тюменской области получил от осужденных и их знакомых взятки на общую сумму более 11,8 млн рублей. Один из бизнесменов, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, передал через посредника начальнику колонии более 2,7 миллиона рублей. За эту взятку осужденный получил привилегированные условия отбывания и возможность торговать в колонии продуктами питания.

У другого состоятельного осужденного начальник ИК№1 взятку уже вымогал. Всего от осужденного руководитель получил однокомнатную квартиру, машино-место и деньги на общую сумму более 8,6 млн рублей.

Еще двое осужденных изготавливали для начальника колонии мебель и кованые изделия.

Также начальник ИК№1 незаконно хранил дома более 2200 боевых патронов. Некоторые из них были с трассирующими пулями. Всего в уголовном деле против экс-уфминовца 42 тома. В четверг, 11 июня прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по делу. После вручения обвинительного заключения материалы дела будут направлены в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Как писал «Новый День», Игорь Чурсин был задержан в конце июня 2019 года. Тогда ему вменяли в вину то, что он ежемесячно получал от осужденного по 100 тысяч рублей за создание «комфортных» условий содержания – отдельное жилое помещение, расположенное в цехе на территории исправительной колонии строгого режима. Осужденный проживал в этой «квартире», общался по телефону, смотрел телевизор, пользовался интернетом и холодильником.

Тюмень, Николай Юрьев

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