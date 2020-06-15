В Тюмени пенсионер пырнул ножом сына за просьбу дать денег на выпивку

В Тюмени задержан 62-летний пенсионер, напавший с ножом на своего пьющего сына. Как сообщает УМВД по Тюменской области, родственники проживают в одной квартире, отец и сын часто конфликтовали.

«Между отцом и сыном регулярно происходят конфликты на фоне чрезмерного употребления сыном алкогольных напитков. Так, на протяжении нескольких дней молодой мужчина, вопреки уговорам отца, употреблял спиртное. Конфликт усилился, когда сын попросил денег на спиртное. Не стерпев отказа, мужчина оскорбил нецензурной бранью отца. Последний схватил нож и нанес оппоненту несколько ножевых ранений в брюшную полость, после чего скрылся из квартиры», – уточнили в полицейском главке региона.

После инцидента 62-летний ранее не судимый житель Тюмени покинул квартиру. Скорую помощь пострадавшему вызвала его мать. Пенсионер полностью признал свою вину. Уголовное дело возбуждено по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Тюмень, Дарья Котова

Тюмень. Другие новости 11.06.20

Начальника тюменской колонии строгого режима будут судить за взятки, превышение полномочий и патроны с трассирующими пулями. / С начала пожароопасного сезона на Урале сгорели леса на 80 млн рублей. / Количество умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 13 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»