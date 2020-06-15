Тюменец заплатит 400 тысяч за склад с контрафактными водкой, коньяком и бренди

Житель Тюменской области приговорен к штрафу в размере 400 тыс рублей за контрафактный алкоголь. Об этом 15 июня сообщает региональная прокуратура.

Как уточняет надзорное ведомство, в августе 2019 года у бутлегера в Абатском районе было обнаружено и изъято более 6,2 тыс бутылок алкоголя. Это были водка, коньяк, бренди, шампанское общей стоимостью более 1 млн рублей. Весь алкоголь был контрафактным.

Уголовное дело силовики возбудили по ст. 171.1 УК РФ (покушение на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками). «После вступления приговора в силу алкогольная продукция будет уничтожена», – резюмировали в прокуратуре Тюменской области.

Тюмень, Абатский район, Дарья Котова

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