Число умерших больных коронавирусом в Тюменской области достигло полутора десятков

Количество умерших больных коронавирусом в Тюменской области увеличилось до 15 человек. О смерти еще одной пациентки сообщил во вторник, 16 июня региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Скончавшейся женщине был71 год. У нее была тяжелая форма пневмонии с острой респираторной недостаточностью, также пациентка страдала от нескольких хронических заболеваний.

За последние сутки в регионе зафиксирован 61 новый случай COVID-19, среди заболевших 6 детей. Всего с начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заболели 2330 человек, пять пациентов сейчас находятся на искусственной вентиляции легких. Выздоровели 1320 (+70 за минувшие сутки).

В обсерваторах остаются 104 человека, в том числе 6 детей. 959 человек находятся под наблюдением медиков, 3577 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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