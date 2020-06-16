Из-за коронавируса в Тобольске отменили день города

В Тобольске отменен День города (празднуется в последнее воскресенье июня). Торжественные мероприятия в День память 22 июня пройдут без зрителей, сообщил во вторник, 16 июня на своей странице в Инстаграм глава города Максим Афанасьев.

Причина отмены праздника – продление режима повышенной готовности в регионе до 21 июня. «Сегодня мы приняли решение отменить празднование Дня города, – написал Афанасьев. – Будут внесены коррективы и в другие запланированные мероприятия. Так, 22 июня, открытие мемориала «Аллея Героев», общероссийская минута молчания и высадка деревьев в рамках акции «Сад Победы» пройдут без зрителей с минимальным количеством участников, с соблюдением всех санитарных норм». Посмотреть мероприятия тоболяки смогут на городских площадках в сети Интернет.

Афанасьев пообещал вместо празднования Дня города расширить программу мероприятий 26 июля, когда в городе пройдет шествие Бессмертного полка и будет открыта Стена народной памяти. Будут проведены массовые мероприятия, посвященные истории Тобольска в послевоенное время – при условии благоприятного развития ситуации с эпидемией коронавируса.

На данный момент в Тобольске 16 больных коронавирусом, всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 33 жителей города. Отметим, что во вторник, 16 июня региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса сообщил о пятнадцатой умершей пациентке с коронавирусом в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе заболели 2330 человек.

Тобольск, Николай Юрьев

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