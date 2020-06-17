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Среда, 17 июня 2020, 12:04 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюменской области число новых заболевших коронавирусом снова превысило количество выздоровевших

52 случая новой коронавирусной инфекции диагностированы за минувшие сутки в Тюменской области. Об этом в среду, 17 июня, сообщил региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 2382 случая COVID-19. Умерли 15 человек, 1357 выздоровели, в том числе 37 за минувшие сутки. Пять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

В обсурваторах находятся 112 человек, в том числе шестеро детей. Под медицинским наблюдением остаются 959 человек, еще 3577 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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