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Среда, 17 июня 2020, 15:43 мск

Новости Тюмень

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Компания экс-начальницы тюменской налоговой получила штраф за незаконную добычу торфа

Компания бывшей главы УФНС по Тюменской области Тамары Зыковой оштрафована за незаконную добычу торфа на землях сельхозназначения. Работники компании своими действиями уничтожили плодородный слой почвы на площади почти в полгектара, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В сентябре сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО провели плановый рейд по земельному участку, находящемуся в собственности тюменского ООО «Сибторговощ». В результате выяснилось, что на участке сельхозназначения добывали торф, причем в больших объемах. Сотрудники предприятия добыли и вывезли столько торфа, что плодородный слой почвы был уничтожен на площади 4800 квадратных метров. Исследование почвенных проб подтвердило данный факт. При этом, земля не была переведена из земель сельхозназначения и сама добыча торфа была незаконной.

Управление оштрафовало ООО «Сибторговощ» на 400 тысяч рублей. Компания пыталась обжаловать решение надзорного органа в арбитражном суде, но 4 июня 2020 года суд встал на сторону Россельхознадзора и признал штраф обоснованным.

ООО «Сибторговощ» на 100% принадлежит бывшей начальнице Управления федеральной налоговой службы по Тюменской области Тамаре Зыковой. Она был осуждена 14 мая 2019 года за превышение должностных полномочий. В июне 2015 года Зыкова, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года, решила «на бумаге» выполнить прогнозный план, поскольку от этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

По просьбе Зыковой генеральный директор Антипинского НПЗ, которое сейчас является банкротом, перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. Впоследствии деньги были возвращены обратно налогоплательщику. В итоге сотрудники регионального УФНС получили денежные премии на общую сумму 8 млн рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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