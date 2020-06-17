Губернатор Александр Моор объяснил, почему в Тюменской области не будет ослабления карантина

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области не позволяет перейти к третьему этапу ослабления ограничений. Об этом в эфире ТРК «Регион-Тюмень» заявил в среду, 17 июня, губернатор Александр Моор.

Моор заявил, что решение об ослаблении ограничений (переходе к 3 стадии отмены карантина) может быть принято в ближайшие дни до 21 июня. Однако, для этого в регионе должна быть хорошая эпидемическая ситуация.

«Коронавирусная инфекция внесена в перечень особо опасных заболеваний, это не ОРВИ, – напомнил Моор. – И это не тот случай, чтобы принимать решение, исходя из настроения или предпочтений губернатора. Я прекрасно понимаю, в какой трудной ситуации находится бизнес. Но решение о снятии ограничений мы будем принимать только вместе с главным государственным санитарным врачом Тюменской области».

Губернатор напомнил, что для смягчения ограничений нужно, чтобы коэффициент распространения инфекции, «как минимум, был меньше единицы». Если он больше единицы, это означает, что один человек заражает больше одного человека. «У нас с вами вчера (во вторник, 17 июня – ред.) коэффициент был больше двух», – отметил Моор.

Тюмень, Николай Юрьев

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