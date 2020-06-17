Губернатор Моор признал, что лишившимся во время пандемии COVID-19 работы тюменцам некуда устроиться

В Тюменской области 32 тысячи безработных. Эту цифру озвучил губернатор Александр Моор во время передачи «Час с губернатором» на телеканале «Регион-Тюмень» в среду, 17 июня.

По сравнению с публиковавшимися ранее данными, количество безработных увеличилось более, чем в 6 раз. Моор объяснил разночтения различными способами подсчета и увеличением числа обращений за пособием по безработице. Как эти два фактора сочетаются, глава региона не уточнил.

«Ситуация связана с увеличением уровня зарегистрированной безработицы во всех регионах, – рассказал Моор. – Так было в 2008 -2009 годах, потом в 2014 -2015 годах. Есть две цифры, которые используются в прессе. Это уровень официально зарегистрированной безработицы – это люди, которые пришли в службу занятости и встали на учет. У нас исторически эта цифра всегда была очень низкой -0,6 – 0,7%, 4,5 – 5 тысяч безработных. И есть цифра количества безработных, подсчитанных по методологии Международной организации труда(МОТ). В России это было 5%, в Тюменской области – 4,5%-4,6%. Это люди, которые ищут работу, либо работают временно, но ищут стабильную работу, и не обращаются в органы занятости. Поэтому у нас был эффект низкой базы».

Сейчас в регионе 32 тысячи безработных. Губернатор объяснил это введенными правительством мерами поддержки для граждан, оставшихся без работы, которые стали чаще обращаться за ставшей значительно более весомой государственной помощью. Моор добавил, что уровень официально зарегистрированной безработицы, фактически, сравнялся с ее оценкой по методике МОТ, правда, проведенной до эпидемии коронавируса.

62% обратившихся в центры занятости – это люди, которые длительное время или никогда нигде официально не работали, сообщил Моор. Рабочих мест для них пока нет, количество вакансий на рынке труда составляет 27 тысяч – меньше, чем официально зарегистрированное количество безработных. Задачей для органов власти Моор назвал «создание рабочих мест, временных рабочих мест, возможностей для профессиональной переподготовки граждан».

Тюмень, Николай Юрьев

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