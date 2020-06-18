В Тюменской области прирост числа заболевших коронавирусом снова превысил число выздоровевших

За минувшие сутки в Тюменской области диагностирован 51 случай новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 2433 случая COVID-19. Умерли 15 человек, 1427 выздоровели, в том числе 30 за минувшие сутки.

Напомним, как писал «Новый день», ослабление карантина в регионе возможно только после снижения коэффициента заражения ниже единицы. Пока этот коэффициент близок к двум.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 17.06.20

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