Глава тюменского Роспотребнадзора назвала виновных в том, что ТРЦ региона не открылись 15 июня

Продовольственные магазины сорвали открытие торговых центров в Тюменской области. Ответственность на продавцов продуктов питания возложила главный санитарный врач региона Галина Шарухо на онлайн-семинаре в четверг, 18 июня.

Глава регионального управления ведомства пообещала ужесточить проверки бизнеса, игнорирующего санитарные меры по предотвращению распространения коронавируса. Проверки объектов продовольственной торговли Роспотребнадзор начал с 14 июня. «Они помешали нам с понедельника открыть торговые центры, – сказала Шарухо. – Нам не хватило одного-двух дней дойти до цели. Виноваты в этом сети и магазины, которые торгуют продовольственной продукцией, но не соблюдают правила».

«На второй этап снятия ограничений мы перешли 1 июня одними из первых в стране. Мы видели снижение [заболеваемости]. А потом был всплеск заболеваемости. Была хорошая погода, все выехали на санкционированные или несанкционированные пляжи, шашлыки. У меня есть информация, что в Тобольске позволил себе открыться ТРЦ «Европа»», – сказала Шарухо.

Главный санитарный врач региона возмутилась тем, что некоторые точки общепита стали выставлять на улицы столики под видом заботы о комфорте покупателей, ждущих заказ на вынос. При этом рядом присутствуют официанты, заметила Шарухо, добавив, что располагает фотографиями этих нарушений.

Шарухо напомнила, что все должны соблюдать санитарные требования, носить маски, обрабатывать антисептиком руки и соблюдать социальную дистанцию. Без соблюдения этих требований перехода к третьему этапу снятия ограничений не будет, подчеркнула главный санитарный врач.

Напомним, в среду, 17 июня губернатор Александр Моор заявил, что коэффицент распространения коронавирусной инфекции в регионе не позволяет перейти к третьему этапу смягчения запретов. Этот коэффициент должен быть ниже единицы, а в Тюменской области он близок к двум.

Тюмень, Николай Юрьев

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