Тюменских врачей отправят бороться с коронавирусом на Ямал

Тюменская область поможет Ямалу бороться с коронавирусом. Для этого в Новый Уренгой отправятся 24 преподавателя и ординатора Тюменского медицинского университета, сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Сформировано несколько бригад врачей. Последняя из них отправится на Ямал 20 июня. На Ямале тюменские врачи пробудут месяц.

В состав бригад войдут терапевты, кардиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и медсестры. Все они прошли специальное обучение работе с коронавирусными больными, некоторые имеют опыт борьбы с опасными инфекциями, например, сибирской язвой на Ямале.

Замглавврача университетской клиники Дмитрий Верясов назвал командировку на Ямал своим профессиональным долгом. Он отметил, что опасность для отправляющихся в командировку врачей есть, но они «подготовлены и умеют работать в таких условиях». Сам Верясов участвовал в борьбе с коронавирусом в Тюмени.

Сейчас в ЯНАО более тяжелая эпидемиологическая обстановка, чем в Тюменской области. В округе зафиксировано 3713 случаев коронавируса, в том числе 127 за минувшие сутки. 21 заболевший скончался. За это же время в Тюменской области зафиксировано 2433 заболевших (+51 за сутки) и 15 смертей от COVID-19.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 18.06.20

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