В Тюменской области от коронавируса скончался еще один человек

В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Мужчине было 54 года, он болел тяжелой вирусной пневмонией, страдал серьезными хроническими заболеваниями. Пациент находился на искусственной вентиляции легких 12 дней, но врачам не удалось его спасти. Умерший -16 жертва коронавируса в Тюменской области. Сейчас на ИВЛ находятся восемь пациентов в тяжелом состоянии.

За сутки в регионе зарегистрировано 47 случаев коронавируса, в том числе двое детей, 50 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 2480 заболевших, выздоровели 1454 человека.

В обсерваторах остаются 107 человек, в том числе 9 детей. 930 человек находятся под наблюдением медиков, 3260 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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