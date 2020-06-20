В Тюменской области открывают кафе, рестораны, парки и набережные

В Тюменской области открываются парки, скверы, набережные и общественные пространства. Об ослаблении карантина в субботу, 20 июня, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Моор продлил режим повышенной готовности в регионе до 28 июня, но объявил о ряде послаблений. С 22 июня в регионе открываются общественные пространства, парки, скверы, набережные. Кафе и ресторанам с этой даты можно работать в формате летних веранд. Кроме того, людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями можно будет пользоваться транспортными картами.

ТРЦ, СПА и фитнес-центры, аттракционы и аквапарки остаются закрытыми. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями также продлен.

Тюмень, Николай Юрьев

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