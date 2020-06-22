В Тюменской области коронавирус нашли почти у полутора сотен человек за три дня

В Тюменской области зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Всего за последние трое суток в Тюменской области зафиксирован 141 случай COVID-19. 10 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболел 2621 человек. За последние сутки выздоровели 13 пациентов, всего с начала эпидемии насчитывается 1498 выздоровевших.

В обсерваторах карантин проходят 119 человек, 12 из них дети. Под медицинским наблюдением остаются 1050 человек, 3618 находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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