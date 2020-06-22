Губернатор Тюменской области разрешил работу торговых и фитнес-центров. Но есть условия

В Тюменской области с 25 июня открывают торговые и фитнес-центры. Об этом в своем видеообращении заявил в понедельник, 22 июня, губернатор Александр Моор.

Глава региона объявил об ослаблении запретов, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Так, торговые центры смогут работать, за исключением кинотеатров и развлекательных зон. Точки общепита в них смогут работать на вынос.

Фитнес-центры смогут работать в формате индивидуальных занятий при соблюдении требований Роспотребнадзора. Разрешено возобновить тренировки спортсменам, входящим в состав сборных команд России по всем видам спорта.

В июне все жители области старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями получат еще одну выплату в размере двух тысяч рублей. Ранее областное правительство выплачивало пенсионерам и «хроникам» такую же сумму в апреле и мае.

Напомним, на 22 июня в Тюменской области зарегистрирован 2621 случай коронавирусной инфекции. Шестнадцать человек умерли, 1498 выздоровели.

Тюмень, Николай Юрьев

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