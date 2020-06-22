Тюменцев предупредили об опасном похолодании

МЧС предупредило тюменцев о заморозках. Информация об опасных погодных явлениях размещена гна сайте Главного управления МЧС по Тюменской области.

По данным тюменского гидрометцентра, 23 и 24 июня в Тюменской области местами ожидаются заморозки в приземном слое и на почте. Температура опустится до 0 – -3 градусов Цельсия. Это грозит гибелью сельскохозяйственных культур на полях и в частных подворьях.

ГУ рекомендовало для защиты растений от заморозков укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой. При возможности можно применить дымление, полив почвы, увеличивающий ее теплопроводность и влагосодержание в приземном слое воздуха;

Тюмень, Николай Юрьев

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