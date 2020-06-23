Тюменец заплатит 15 тысяч рублей женщине, которой не уступил дорогу

В Тюмени водитель выплатит 150 тысяч рублей автоледи, которую подрезал на дороге. В результате автомобилистка получила травмы средней тяжести, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ДТП произошло 10 июля 2019 года. На улице Мельникайте в Тюмени. Volkswagen Passat при перестроении не уступил дорогу Mercedes-Benz, который двигалась в попутном направлении. В результате, врезался в металлическое ограждение и перевернулся. Автомобилистка за рулем Mercedes получила вред здоровью средней тяжести.

25 сентября Ленинский районный суд признал водителя Volkswagen Passat виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью. Мужчина был лишен водительских прав на два года. Водитель пытался обжаловать постановление суда, но тюменский областной суд оставил решение суда первой юрисдикции в силе.

В декабре 2019 года пострадавшая автоледи подала в Ленинский районный суд иск о взыскании компенсации морального вреда и получила, в общем счете, 100 тысяч рублей. Пострадавшая обжаловала решение суда. К делу подключилась прокуратура, и 22 июня Тюменский областной суд увеличил сумму компенсации морального вреда до 150 тысяч рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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