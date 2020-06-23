Спикер гордумы Тобольска поздравил людей «с праздником» начала Великой Отечественной войны

В Тобольске председатель городской думы Андрей Ходосевич поздравил всех с началом Великой Отечественной войны. Это произошло во время торжественного мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби, отмечаемому в России 22 июня, в день начала ВОВ.

«Ну, и с праздником, в то же время – с началом войны всех», – сбиваясь и явно смущаясь, сказал спикер местной думы. Видеоролик выложен в телеграмм-канале «Тюменская Умоора».

Получить комментарий Андрея Ходосевича не удалось.

Тобольск, Николай Юрьев

Тобольск. Другие новости 23.06.20

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