Прокуратура Тюменской области закрывает свой сайт

Прокуратура Тюменской области объявила о закрытии своего сайта. Ресурс прекращает работу с 1 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«С 1 июля 2020 года данный сайт прокуратуры Тюменской области прекращает свою работу. Его новый адрес: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_72. Мы переходим на единый портал органов прокуратуры, как и наши коллеги из других регионов. Такие же единые порталы есть у органов Следственного комитета и полиции», – рассказали «Новому дню» в пресс-службе надзорного ведомства.

Тюмень, Николай Юрьев

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