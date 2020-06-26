«РН – Уватнефтегаз» оштрафован за незаконную добычу нефти

«Роснефть-Уватнефтегаз» незаконно добывала нефть на четырех месторождениях. Нарушения были выявлены в ходе проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Проверкой тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры было установлено, что ООО «РН-Уватнефтегаз» c 2019 года эксплуатировало кусты скважин Косухинского, Немчиновского, Тальцийского, Северо-Тамаргинского месторождений без разрешения на их ввод в эксплуатацию. Пять нефтегазосборных трубопроводов на этих месторождениях не были зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

Кроме того, в Верхне-Демьянском лесничестве в Уватском районе «Уватнефтегаз» после рубки леса не очистил территорию от порубочных остатков, нарушив правила пожарной безопасности в лесах. А на территории карьера Усть-Тегусского лицензионного участка Уватского района предприятие нарушило условия технического проекта при добыче глины.

По результатам рассмотрения возбужденных прокуратурой 13 административных дел предприятие было оштрафовано на 1 миллион 110 тысяч рублей. Должностные лица компании оштрафованы на 106 тысяч рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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