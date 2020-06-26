В Тюменской области 61 новый случай коронавирусной инфекции

В Тюменской области за сутки зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции, среди заболевших 6 детей. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 2827 человек, 9 пациентов сейчас находятся на искусственной вентиляции легких. 16 человек скончались, 1695 выздоровели, в том числе 54 за последние сутки.

В обсерваторах остаются 140 человек, в том числе 11 детей. 1201 человек находится под медицинским наблюдением, 3757 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 26.06.20

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