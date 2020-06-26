Новому Почетному гражданину города Тюмени присвоили звание посмертно

Звание «Почетный гражданин города Тюмени» посмертно присвоено экс-депутату городской думы, основателю поискового движения в городе Артуру Ольховскому. Такое решение приняла в пятницу, 26 июня, тюменская городская дума.

Конкуренцию Ольховскому составил Валентин Тронь, учитель физкультуры с 47-летним стажем из средней школы № 9 города Тюмени. За Ольховского проголосовали все 34 присутствовавших на заседании депутата гордумы. Тронь набрал 3 голос «за» и 13 «против», таким образом, не получив почетного статуса.

Артур Ольховский создал в 2003 году тюменскую областную общественную организацию «Тюменский поисковый центр». Он руководил экспедициями тюменских поисковиков в места боев Великой Отечественной войны. Под руководством Ольховского было проведено 159 полевых экспедиций, найдены и подготовлены к захоронению останки 8 134 солдат и офицеров Красной армии, были установлены имена 263 погибших воинов.

В 90-е годы Артур Ольховский создал тюменскую городскую общественную организацию «Республика неугомонных», воспитанниками которой являются многие известные тюменцы. В 2013 – 2018 годах Артур Ольховский был депутатом тюменской городской думы.

Тюмень, Николай Юрьев

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