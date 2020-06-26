Тюменский депутат попросил полицию убрать с улиц инвалидов

Депутат гордумы Тюмени Александр Захаров попросил начальника полиции освободить улицы от «инвалидов, нищих и побирушек». Свою просьбы к начальнику полиции Захаров высказал при обсуждении отчета главы Тюмени Руслана Кухарука за 2019 год.

«Уже конкретно к руководителю полиции. Он новый человек в Тюмени. [Каждые] несколько лет начинаются наши инвалиды, нищие, побирушки на проезжей части, возмутился Захаров. – Некрасиво, в хорошем городе между рядами первой и второй полосы понятно, кто собирает деньги. Понятно, что это за группировка. Можно навести порядок? Можно. Если бы приехал президент на два дня, все было бы здесь чисто».

Захаров заявил, что обращается к «господину полковнику». Депутат сказал, что у него есть «конкретная видеоинформация». Отметим, что действующим начальником УМВД РФ по городу Тюмени является полковник Евгений Козлов.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 26.06.20

Новому Почетному гражданину города Тюмени присвоили звание посмертно. / Коммунисты определились с кандидатом на довыборы в тюменскую облдуму. / «РН – Уватнефтегаз» оштрафован за незаконную добычу нефти. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»