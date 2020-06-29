В Тюмени явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила среднюю по России

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила в Тюменской области 42,23%. Об этом в понедельник, 29 июня, рассказал председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

С 25 по 28 июня в голосовании приняли участие 475 тысяч жителей Тюменской области. В регионе явка выше, чем в целом по России. Средняя явка по стране составляет 37,2%, проголосовали более 40,45 млн россиян. Жалоб и обращений о нарушениях в облизбирком не поступало. По оценкам общественных наблюдателей, существенных нарушений выявлено не было, сообщил председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Всего в Тюменской области работает 1097 участков для голосования. Контроль за соблюдением порядка голосования на 28 июня ведут 2975 общественных наблюдателей.

Тюмень, Николай Юрьев

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