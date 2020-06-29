В Тюменской области будут судить врача, из-за которого пришлось вводить карантин

В Ишимском районе ветеринар скрыла вспышку бруцеллеза у коров на одной из ферм. Был введен карантин, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении ветеринарных правил, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, ветеринар сельскохозяйственного кооператива в Ишимском районе с ноября 2019 года по январь 2020 года скрыла от ГАУ ТО «Казанский ветеринарный центр» случаи самопроизвольных абортов и мертворождения у крупного рогатого скота. Такие случаи были признаками бруцеллеза, но ветеринар сообщила в ветцентр об отсутствии признаков заболевания. Болезнь не была диагностирована вовремя и поразила 400 коров. На предприятии был введен карантин, животных пришлось утилизировать. Кооперативу был причинен ущерб в 22 млн рублей.

Против ветеринара было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил). Сейчас материалы дела переданы в суд.

Ишим, Николай Юрьев

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