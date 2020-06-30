В Тюменской области мужчина пытался зарезать брата, занявшего его кровать

В Упоровском районе пожилой мужчина пытался зарезать брата за то, что тот занял его кровать. Пострадавшего удалось спасти, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, потерпевший со своей сожительницей гостил у своего 61-летнего брата в селе Ингалинское. 27 июня 2020 года все трое вместе выпивали. Ночью между братьями произошла ссора: хозяин дома возмутился тем, что гости заняли его кровать. Он схватил охотничий нож и три раза ударил им брата в живот. Женщина попыталась защитить своего сожителя, тогда хозяин дома ударил ее ножом в бедро.

Женщина успела вызвать «скорую помощь». Медикам удалось спасти раненого мужчину. Сейчас оба потерпевших находятся в больнице.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Нападавший задержан и заключен под стражу. Он полностью признал свою вину.

Упорово, Николай Юрьев

Упорово. Другие новости 29.06.20

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