Житель Тюменской области ездил без прав и накопил 199 штрафов

В Тюменской области инспекторы ГИБДД задержали «Тойоту», владелец которого задолжал по 199 штрафам около 300 тысяч рублей. За рулем был водитель, лишенный прав, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Из 199 штрафов 167 были выписаны за превышение скорости, 24 – за выезд за стоп-линию и проезд перекрестка на «красный», 8 – за проезд по выделенной для общественного транспорта полосе. Управлявший автомобилем 27-летний житель Заводоуковска не имел водительских прав – ранее его на год лишили права управлять автомобилем за выезд на «встречку». До этого, в 2012 году, этот водитель уже был лишен прав за пьяное вождение. В итоге, автомобиль был арестован судебными приставами за долги.

Во вторник, 30 июня, сотрудники госавтоинспекции остановили в Тюмени на улице Избышева «Ладу Приора» с 25-летним водителем. Владелец автомобиля имел 107 неоплаченных штрафов на 94300 рублей, это 94 факта превышения скорости, нарушения требований сигналов светофора. Водитель утверждал, что штрафы не его.

Инспекторы выяснили, что машина принадлежит матери молодого человека. Пообщавшись с судебными приставами, мужчина оплатил штрафы на месте.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 30.06.20

В Тюменской области мужчина пытался зарезать брата, занявшего его кровать. / В Тюмени явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила среднюю по России. / В Тюменской области будут судить врача, из-за которого пришлось вводить карантин. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»