Количество умерших больных коронавирусом в Тюменской области увеличилось до 18 человек

В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировано 69 новых случаев коронавируса, среди заболевших 5 детей, сообщил во вторник, 30 июня, региональный оперативный штаб оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Умерший – мужчина 55 лет. У него была острая респираторная недостаточность и сопутствующее хроническое заболевание, пациент неделю был подключен к аппарату ИВЛ. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 3087 человек, 18 пациентов скончались, 9 сейчас находятся на искусственной вентиляции легких. 1772 человека выздоровели, в том числе 20 за последние сутки.

В обсерваторах остаются 138 человек, в том числе 6 детей. 1221 человек находится под медицинским наблюдением, 3667 остаются на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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