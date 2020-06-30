Тюменцы попросили губернатора Александра Моора вернуть им рестораны и бары

В Тюмени создали петицию к губернатору Александру Моору за открытие ресторанов и кафе. Обращение размещено на портале change.org во вторник, 30 июня.

«Уже больше двух недель в Москве возобновили работу летние веранды и рестораны, – говорится в петиции. – Мы искренне надеялись, что и Тюмень повторит этот сценарий. Тем более учитывая, что показатели заболеваемости у нас отличаются в лучшую сторону от показателей столицы. Однако, вы вновь и вновь продлеваете режим ограничений без каких-либо дальнейших перспектив».

Авторы петиции – жители Тюмени, «готовые вернуться к обыденной жизни с кафе и ресторанами». Они указывают, что уже три месяца в Тюмени закрыты «их любимые» рестораны и кафе.

Горожане напоминают, что на территории региона объявлен второй этап выхода из карантина, постепенно были открыты предприятия бытовых услуг, непродовольственные магазины, общепиту разрешили торговать через летние веранды, с 25 июня заработали торговые центры, парки и скверы.

По мнению авторов петиции, в кафе и ресторанах проще соблюдать меры санитарной безопасности, чем в гипермаркетах, которые не закрывались на карантин. Запрет на рассадку людей в залах ресторанов и кафе, введенный в регионе, привел к тому, что «рестораны переместились в багажники машин на парковках, где ни о какой дистанции и речи нет».

На момент публикации петицию подписали 600 человек.

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