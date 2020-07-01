В Тюменской области подсчитано, сколько жителей сказали «да» поправкам в Конституцию РФ

В Тюмени подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Согласно данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Тюменской области, «да» поправкам сказали 85,67% избирателей, чьи голоса были подсчитаны избиркомом.

Всего за поправки проголосовали 717405 человек. Против высказались 116787 человек, или 13,95% проголосовавших. Всего, по данным предварительных итогов голосования, бюллетени для голосования получили 837917 жителей региона, это 77,54% избирателей. Общее количество зарегистрированных участников голосования – 1080619 человек. Точные данные по явке на голосование глава облизбиркома Игорь Халин обещал озвучить в четверг, 2 июля. По озвученным на 18 часов 1 июля данным, явка составляла 73,46%. В ряде муниципалитетов Тюменской области (в Уватском, Сладковском, Ишимском, Армизонском районах и Голышмановоском городском округе) явка значительно превысила 90%.

Отметим, что голосование проходило при пассивной позиции противников поправок. Коммунисты устроили альтернативное голосование по своей версии поправок. На тобольский участок для голосования пришли последовательно полиция и прокуратура, но никаких санкций для «красных» не последовало. Полиция взяла объяснения с депутата областной думы от КПРФ Юрия Юхневича, рассказала первый секретарь обкома КПРФ в Тюменской области Тамара Казанцева, но протоколов составлять не стала. Претензий от прокуратуры также не было.

Активисты тюменского штаба Навального воздержались от акций или проведения соцопросов и экзит-пулов. По словам координатора тюменского штаба Ивана Вострикова, в штабе сочли это бессмысленным, учитывая, по их мнению, нелегитимность голосования. Коммунисты также не проводили опросов избирателей, принявших участие в голосовании.

Тюмень, Николай Юрьев

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