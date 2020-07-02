Тюменский облизбирком опубликовал окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию

По окончательным данным тюменского облизбиркома, за поправки в Конституцию РФ проголосовали 85,57% жителей Тюменской области, принявших участие в голосовании. Явка составила 77,37%, сообщила избирательная комиссия Тюменской области.

Всего на участки для голосования пришли 1 миллион 130 тысяч 302 жителя региона. За поправки проголосовали 748,3 тысячи человек, против – 122,7 тысячи, или 14,04%. За все дни голосования в облизбирком поступило шесть жалоб, сообщил председатель Игорь Халин. Все жалобы были разрешены.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 01.07.20

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