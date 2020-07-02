В Тюменской области отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом

В Тюменской области зарегистрировано 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий уровень суточной заболеваемости с 14 июня, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

По данным тюменского оперативного штаба по профилактике коронавируса, среди заболевших за последние сутки 13 детей. Всего с начала пандемии заболели 3231 человек, 18 умерли. Восемь пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

За сутки выздоровел 31 пациент, всего с начала года вылечились от COVID-19 1875 человек.

В обсерваторах остаются 145 человек, шестеро из них дети. 1186 человек находятся под медицинским наблюдением, 3484 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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