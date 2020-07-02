Младший брат ключевого заместителя Сергея Собянина выступил против кандидата «Единой России» на довыборах в тюменскую облдуму

Избирательная комиссия Тюменской области заверила списки кандидатов на довыборах в областную думу от КПРФ и «Единой России». Обе партии выдвинули своих действующих депутатов городской думы Тюмени, сообщил облизбирком.

Компартия выдвинула кандидатом Александра Чепика, «Единая Россия» – Юрия Баранчука. Оба кандидата являются депутатами гордумы действующего созыва избранными в 2018 году по одномандатным избирательным округам. Список коммунистов члены облизбиркома одобрили единогласно. По словам собственного источника «Нового дня», против списка «Единой России» проголосовал один член комиссии с правом решающего голоса – Алексей Раков, младший брат Анастасии Раковой, заместителя мэра Москвы Сергея Собянина.

Тюмень, Николай Юрьев

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