Тюменская прокуратура оштрафовала «дочку» «Газпромнефти» за нарушения закона в Уватском районе

В Тюменской области природоохранная прокуратура уличила компанию «Газпромнефть-Хантос» в нарушении закона при добыче нефти в Уватском районе. Компания оштрафована на 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки межрайонной природоохранной прокуратурой кустовых площадкок Зимнего месторождения в Уватском районе Тюменской области выявлены нарушения правил пожарной безопасности, складирование металла и оборудования в санитарно-защитной зоне эксплуатационных скважин. Также ООО «Газпромнеть-Хантос» не обеспечивала предусмотренный проектом уровень утилизации попутного нефтяного газа и допустила нарушения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации водозаборных скважин.

Были возбуждены административные производства по статьям «нарушение санитарно-эпидемиологических требований», «нарушение требований промышленной безопасности», «пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией и проектом», «нерациональное использование недр» и «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. В четверг, 2 июля суд вынес решения по последним двум административным делам. Компания оштрафована в общей сложности на 1,4 миллиона рублей. По представлениям прокуратуры четыре должностных лица «Газпромнефть-Хантос» привлечены к административной ответственности.

Тюмень, Николай Юрьев

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