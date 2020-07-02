Все парламентские партии определились с кандидатами на довыборы в тюменскую областную думу

Тюменские либерал-демократы определились со своим кандидатом на довыборы в тюменскую областную думу. О том, что его партия определилась с кандидатом, объявил на своей странице в Инстаграм и лидер тюменских справедливороссов Владимир Пискайкин.

Как говорится в сообщении на странице тюменского отделения ЛДПР в Инстаграм, в четверг, 2 июля либерал-демократы выдвинули кандидатом на довыборы в тюменскую областную думу депутата гордумы Олега Касьянова. Его кандидатуру на партийной конференции поддержали единогласно.

Тюменские эсеры также определились с кандидатом. Праймериз прошли в тюменском отделении партии еще 19 июня, сообщил глава фракции «Справедливой России» в тюменской областной думе Владимир Пискайкин. На праймериз победила помощник депутата областной Думы Сергея Морева Анастасия Шестакова. К 26 июня кандидатуру поддержали Центральный совет партии «Справедливая Россия, а 26 июня Совет РО партии в Тюменской области одобрил кандидатуру Шестаковой.

Напомним, ранее облизбирком заверил списки КПРФ и «Единой России» на довыборах в тюменскую областную думу. Кандидатом коммунистов стал депутат гордумы Тюмени Александр Чепик, а единороссы выставили коллегу Чепика по гордуме Юрия Баранчука.

Место в тюменской областной думе освободилось после перехода единоросса Валерия Фалькова на работу министром науки и высшего образования РФ в начале 2020 года. Довыборы пройдут по 17 одномандатному избирательному округу в сентябре 2020 года.

Тюмень, Николай Юрьев

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