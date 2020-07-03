В Тюменском кардиоцентре вспышка коронавируса. Уровень заболеваемости в области продолжает расти

В Тюменском кардиологическом научном центре вспышка коронавирусной инфекции. Выявлено 5 случаев заболевания COVID-19, сообщили в пятницу, 3 июля, в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в центре заьболели коронавирусом один медик и четыре пациента. Заболевание было зарегистрировано в кардиологических отделениях №1 и №2. Заболевших отправили в моноинфекционные госпитали.

Санитарные врачи определили 122 человека, с которыми контактировали заболевшие. Их обследовали, за всеми установлено ежедневное медицинское наблюдение. Контактных лиц посадили на карантин по домам. В кардиоцентре была проведена заключительная дезинфекция.

Всего за последние сутки в Тюменской области зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди заболевших восемь детей. Это самый высокий ежедневный показатель заболеваемости с начала июня.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 3316 человек, 18 умерли, 12 человек сейчас находятся на искусственной вентиляции легких. Выздоровели 1915 человек, в том числе 40 за последние сутки.

В обсерваторах остаются 136 человек, в том числе шесть детей. 1216 человек остаются под медицинским наблюдением, 3484 человека проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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