Большинство заболевших коронавирусом в Тюменской области переносят болезнь в тяжелой форме

В тюменских моногостпиталях с двусторонней пневмонией находятся 557 заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом в ходе видеобрифинга сообщила в пятницу, 3 июля, замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

По словам Кузнечевских, в регионе изменилась структура заболеваемости. Большинство заболевших переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, количество легких случаев заболевания сократилось с 50% до 10%. При этом в Тюменской области 3 июля зарегистрировано самое большое количество случаев коронавируса за сутки – 85 человек.

Замгубернатора возложила вину за такое развитие ситуации на граждан, которые не соблюдают масочный режим. Кузнечевских призвала пенсионеров меньше пользоваться общественным транспортом и ходить пенком.

Тюмень, Николай Юрьев

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