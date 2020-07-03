В Тюменской области не будут пускать в общественный транспорт без масок

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 21 июля. Об этом сообщил в пятницу, 3 июля, оперативный штаб по коронавирусу.
Ужесточаются требования к масочному режиму. С 6 июля транспортные компании обязаны информировать пассажиров о невозможности ездить на общественном транспорте без масок. С 8 июля они обязаны не пускать в транспортные средства пассажиров без надетых масок.
Также продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.
При этом жителям региона разрешено с 3 июля посещать пляжи и термальные источники. Принимать посетителей пляжи и термальные источники смогут только при соблюдении требований Роспотребнадзора.
Тюмень, Николай Юрьев
Тюмень. Другие новости 03.07.20
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