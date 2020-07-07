Убийце стрелка из тюменского ТРЦ «Кристалл» вынесли приговор

В Тюмени суд отправил в колонию строгого режима мужчину, убившего «стрелка» из ТРЦ «Кристалл». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Во вторник, 7 июля, Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 42-летнему Шираку Саргсяну. Его признали виновным в убийстве гражданина Армении 1991 года рождения, Паруйра Колозяна.

Днем 8 февраля 2020 года Саргсян на территории базы «Лесная сказка» застрелил у входа в административное здание приехавшего туда Колозяна. При жизни Колозян угрожал своему будущему убийце.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. При вынесении приговора суд учел противоправное поведение Колозяна и приговорил Саргсяна к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 3 июля 2019 года Колозян открыл стрельбу из травматического пистолета в ТРЦ «Кристалл» «из-за личных неприязненных отношений» к 40-летнему предпринимателю. Он выстрелил три раза и ранил мужчину в левое предплечье. Посетителей ТРЦ эвакуировали, в городе ввели план «Перехват», в ходе которого были задержаны четыре человека.

В октябре 2019 года Колозян был осужден Ленинским районным судом Тюмени к 11 месяцам исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства. Его родственник, Татос Колозян, 12 марта был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, за разбойное нападание на офис банка «Открытие» 17 сентября 2019 года. Преступник в маске с предметом, похожим на боевой пистолет, ворвался в офис банка на улице Щербакова в Тюмени. Нападавший схватил за шею одну из сотрудниц банка, приставил ей к голове «пистолет» и, угрожая расправой, потребовал деньги. Кассир банка испугалась за жизнь коллеги и отдала разбойнику коробку с 1,2 млн рублей. Злоумышленник забрал деньги и сбежал.

Тюмень, Николай Юрьев

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