В Тюменской области число заболевших коронавирусом увеличилось почти на восемьдесят человек

В Тюменской области сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом. За последние сутки COVID-19 диагностирован у 78 человек, в том числе у восьми детей, сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 3638 случаев новой коронавирусной инфекции, 18 человек скончались. Восемь человек остаются на искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии выздоровели 2055 человек, в том числе 53 за минувшие сутки. В обсерваторах остаются 67 человек. 1366 человек находятся под медицинским наблюдением, 3484 – на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 07.07.20

Убийце стрелка из тюменского ТРЦ «Кристалл» вынесли приговор. / В Тюменской области не будут пускать в общественный транспорт без масок. / Губернатор Александр Моор назначил директоров двух департаментов Тюменской области. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»