«Скульпторы в гробу вертятся»: Илья Варламов раскритиковал новый тюменский бульвар

Известный блогер, урбанист Илья Варламов высмеял «Сказочный бульвар» в жилом комплексе «Ново-Патрушево» в Тюмени. Твит Варламова за насколько часов собрал более 600 «лайков» и 42 ретвита.

«Скульпторы эпохи Возрождения в гробу волчком вертятся», – написал Варламов в качестве комментария к фотографиям белых скульптур, установленных на бульваре. Сообщение вызвало неоднозначную реакцию комментаторов. Одни указывали, что такое благоустройство, все же, лучше, чем ничего: «Как по мне, то нормально. Хоть какая-то забавная локация, которая разбавляет обыденность», «Да ладно придираться, уж лучше это, чем фигуры из старых шин или пластиковых бутылок. Не идеально, но все равно ближе к искусству и эстетичнее, чем мусор».

Другие пользователи указывали на неуместность такого украшательства. «Это как шёлк, атлас и золотые унитазы в современном доме», «Дорахо, бохато. Когда твой двор – маленькое античное государство», «Тюмень не очень похожа на Рим, и как бы это объяснить местным дизайнерам?» – иронизировали пользователи социальной сети.

ЖК «Ново-Патрушево» построен крупнейшим тюменским девелопером, компанией ТДСК.

Ранее Илья Варламов неоднократно критиковал благоустройство Тюмени. После критики со стороны блогера в адрес проекта реконструкции улицы Мельникайте видеоответ Варламову опубликовал тогдашний глава города, а ныне губернатор Александр Моор.

Тюмень, Николай Юрьев

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