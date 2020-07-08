В Тюмени количество выздоровевших от коронавируса в разы превысило число вновь заболевших

В Тюменской области со второго июля ежедневное количество заболевших коронавирусом превышает 70 человек. При этом в среду, 8 июля, впервые количество выздоровевших за сутки более, чем в 2,5 раза превысило число вновь заболевших.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса, за последние сутки COVID-19 диагностирован у 75 человек, в том числе четверых детей. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 3713 случаев новой коронавирусной инфекции, 18 человек скончались. Восемь человек остаются на искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии выздоровел 2251 человек, в том числе 196 за минувшие сутки. В обсерваторах остаются 102 человека. 1332 человек находятся под медицинским наблюдением, 3288 – на перевахтовке.

Тюмень. Другие новости 07.07.20

«Скульпторы в гробу вертятся»: Илья Варламов раскритиковал новый тюменский бульвар. / В Тюменской области число заболевших коронавирусом увеличилось почти на восемьдесят человек. / Убийце стрелка из тюменского ТРЦ «Кристалл» вынесли приговор. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»