СК начал проверку после гибели ребенка на реке в Тобольске

СУ СК РФ по Тюменской области начало процессуальную проверку по факту гибели 14-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе следственного управления. Трагедия произошла в Тобольске на реке Козловка.

Тело утонувшего подростка было обнаружено на берегу реки Козловка днем 7 июля. По предварительным данным, мальчик пришел с друзьями купаться на речку в месте, где купание запрещено. В какой-то момент в двух метрах от берега мальчик ушел под воду. Находившиеся неподалеку двое мужчин пытались спасти мальчика, но безуспешно. Плавать подросток не умел.

Отметим, как писал «Новый День», на территории города Тобольска нет ни одного разрешенного для купания места.

Тобольск, Николай Юрьев

Тобольск. Другие новости 07.07.20

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