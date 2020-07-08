Тюменский племзавод «Тополя» расплатился с рабочими только после вмешательства прокуратуры

Тюменский «Племенной завод «Тополя»» восемь месяцев не платил зарплату своим работникам. Задолженность в размере 13 млн рублей была погашена только после неоднократных вмешательств прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Племзавод был признан банкротом в ноябре 2019 года. Долги по зарплате на тот момент составляли 9 миллионов рублей.

Прокуратура Тюменского района неоднократно возбуждала административные дела о невыплате зарплаты, вносила представление об устранении нарушения закона, объявляла предостережение конкурсному управляющему. Тем не менее, долг предприятия по зарплате рос и к июлю 2020 года достиг 13 миллионов рублей.

Сейчас «Племзавод «Тополя»» полностью погасил задолженность по оплате труда.

Тюмень, Николай Юрьев

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