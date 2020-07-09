В Тюменской области вторую неделю держится высокая заболеваемость коронавирусом

В Тюменской области вновь зафиксировано более 70 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Всего за последние сутки коронавирус выявлен у 72 человек, в том числе пяти детей. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 10 человек. С начала пандемии в Тюменской области зафиксировано уже 3785 случаев коронавирусной инфекции, 18 человек скончались.

С начала пандемии выздоровели 2314 пациентов с коронавирусом, в том числе 63 человека за последние сутки. Сейчас в обсерваторах на карантине находятся 98 человек, 1332 человека остаются под медицинским наблюдением. Еще 3288 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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