В Тюменской области возросло число жертв коронавируса

Еще один заболевший коронавирусной инфекцией умер в Тюменской области. Общее количество жертв COVID-19 увеличилось до 19 человек, сообщили в пятницу, 10 июля, в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.

Умерший – пожилой мужчина. У него была тяжелая двусторонняя пневмония и хронические заболевания.

За последние сутки в Тюменской области зификсировано 85 новых случаев заболевания, всего 3870 с начала пандемии. Среди внось заболевших 5 детей. На искусственной вентиляции легких остаются 10 пациентов.

Всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 2374 человека, в том числе 60 за минувшие сутки.

В обсерваторах находятся 87 человек. 1323 человека находятся под медицинским наблюдением. 3505 человек остаются на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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