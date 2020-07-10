В Тюменской области коронавирус обнаружили у 5 детей

При предварительном обследовании детей, отправляющихся в летние загородные лагеря в Тюменской области у пяти человек был обнаружен коронавирус. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

«Заболевшие дети проходят лечение, у них все хорошо», – заверила чиновница. Всего было обследовано около двух тысяч детей.

По словам Логиновой, большинство вновь заболевших коронавирусом – молодые люди трудоспособного возраста. Установить, от кого они заразились COVID-219, невозможно, они не могут рассказать, с кем контактировали.

Тюмень, Николай Юрьев

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