В Тюменской области – более восьмидесяти новых случаев коронавирусной инфекции

В Тюменской области зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса. В течение последних трех дней COVID-19 в регионе ежесуточно выявляют более, чем у 80 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

В минувшие субботу и воскресенье было зафиксировано 82 и 83 случая коронавируса соответственно. В субботу число умерших от коронавируса увеличилось до 20 человек. Скончалась еще одна пациентка пожилого возраста. У женщины была тяжелая двусторонняя пневмония на фоне хронических болезней сердца.

Всего с начала пандемии в Тюменской области коронавирус выявлен у 4120 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 10.07.20

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